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Сегодня, 12:08

Колосков: «У Грузии мало шансов против Испании, но они есть»

Руслан Минаев
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о матче Грузия и Испании в 1/8 финала Евро-2024.

«В 1/8 финала всякое может быть, но испанцы наверняка будут сильнейшим составом играть, поэтому у сборной Грузии шансов мало, но они есть, почему их не использовать. Мы же испанцев обыграли по пенальти при полном их преимуществе на чемпионате мира. Поэтому почему и здесь такому чуду не произойти, но уже со стороны Грузии», — цитирует Колоскова ТАСС.

Сборная Грузии в последнем матче группового турнира обыграла Португалию и смогли выйти в плей-офф Евро-2024.

Матч Грузии и Испании состоится 30 июня.

Источник: ТАСС
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
Вячеслав Колосков
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