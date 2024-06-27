Колосков: «У Грузии мало шансов против Испании, но они есть»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о матче Грузия и Испании в 1/8 финала Евро-2024.

«В 1/8 финала всякое может быть, но испанцы наверняка будут сильнейшим составом играть, поэтому у сборной Грузии шансов мало, но они есть, почему их не использовать. Мы же испанцев обыграли по пенальти при полном их преимуществе на чемпионате мира. Поэтому почему и здесь такому чуду не произойти, но уже со стороны Грузии», — цитирует Колоскова ТАСС.

Сборная Грузии в последнем матче группового турнира обыграла Португалию и смогли выйти в плей-офф Евро-2024.

Матч Грузии и Испании состоится 30 июня.