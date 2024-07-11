Колосков: «Игроки сборной Франции оказались в плохой спортивной форме»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поражение Франции в полуфинальном матче Евро-2024 против Испании (1:2).

«Я бы не сказал, что испанцы добились легкой победы. У французов было несколько убойных моментов. Другое дело, что звезды французской сборной оказались не в форме, ни Мбаппе, ни Гризманн. В общем, игроки сборной Франции оказались в плохой спортивной форме», — цитирует Vprognoze.ru Колоскова.

В финале Евро-2024 сборная Испании сыграет против команды Англии. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.