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Сегодня, 06:46

Колосков: «То, какие скорости показывают испанцы сейчас, не показывала команда 2010-х»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил нынешнее испанское поколение со сборной Испании 2010-х годов.

«Сможет ли нынешнее поколение сборной Испании повторить успех поколения 2010-х годов? Сомневаюсь. В той команде были Хави, Иньеста, Фабрегас. То, что умели они, не умеет нынешнее поколение.

Хотя здесь можно развернуть ситуацию и в обратном направлении. То, какие скорости показывают испанцы сейчас, не показывала команда тех лет. Пожалую однозначно можно сказать, что класс этих двух команд сопоставим. Большие мастера есть как в одной, так и в другой сборной", — цитирует Legalbet Колоскова.

Источник: Legalbet
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Вячеслав Колосков
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