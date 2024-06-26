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Сегодня, 12:12

Вяльбе — о показе Евро-2024 в России: «Надо популяризировать наш спорт»

Зарина Халимхонова
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» поделилась своим мнением, стоит ли транслировать в стране Евро-2024.

«Турнир не смотрю. И не потому что времени нет, а просто. Но если бы выступала сборная России, то, конечно, следила бы. Всегда болела за наших футболистов на чемпионатах мира и Европы. То, что касается трансляции Евро по телевидению, это неправильно. Сегодня даже водителю сказала: «Ничего себе! У нас даже висят рекламные баннеры чемпионата Европы. Почему — непонятно». Для меня это очень странно. Предательства в этом нет. Но мне обидно. Понимаю, что все футболисты и ярые болельщики следят за чемпионатом. Но это можно найти в интернете», — сказала Вяльбе «СЭ».

Также президент ФЛГР поделилась мнением о трансляции Играх БРИКС.

«Государственный канал мог бы транслировать российские соревнования. Все-таки надо популяризировать наш спорт. Все возмущены, что игры БРИКС очень мало показывали. Игры ушли на второй план. Пока политика наших телеканалов не переформатировалась в нужное русло», — добавила Вяльбе «СЭ».

Чемпионат Европы в Германии продлится до 14 июля. Действующим победителем турнира является Италия.

Футбол
Евро-2024
Елена Вяльбе
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