Бийол: «Сборной Словении действительно есть чем гордиться»

Защитник сборной Словении Яка Бийол прокомментировал поражение от Португалии (0:0, пен. — 0:3) в 1/8 финала Евро-2024.

«Я очень горд за всю команду. Все мы выкладывались на 100 процентов от начала и до конца. Мы довели игру до серии пенальти, а в ней нам не везло: трижды не забили. Нам действительно есть чем гордиться. Конечно, нам хотелось победить, но уверен, что мы еще вернемся. Думаю, мы должны быть этим турниром довольны. Мы доказали, что можем соперничать с сильнейшими. Мы еще не всем вам показали», — цитирует пресс-служба УЕФА Бийола.

В 1/4 финала Евро-2024 сборная Португалии встретится с командой Франции. Матч состоится 5 июля. Начало игры — 22.00 по московскому времени.