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Сегодня, 16:35

Ямаль о том, что Леманн назвал Испанию «командой детей»: «На поле будет видно, насколько мы маленькие и неопытные»

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, что думает о словах немецкого вратаря Йенса Леманна, который назвал испанцев командой невысоких и неопытных детей.

«Ну, мы уже сказали, что все эти вещи помогают нам выходить на поле еще более мотивированными. В конце концов, что он еще может сказать? Он немец, он будет стараться помочь своей команде, но, в конце концов, на поле будет видно насколько мы маленькие и неопытные», — цитирует Ямаля Goal.

Сборные Испании и Германии встретятся в 1/4 финала Евро-2024. Матч между командами пройдет 5 июля и начнется в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В 2020 году победителем турнира стала сборная Италии.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/teenage-sensation-lamine-yamal-hits-back-spain-team-of-kids-quarter-final-germany-euro-2024/blt00f0cdcac8a0c180#cs803350156b335a15
Ламин Ямаль
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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