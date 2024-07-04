Ямаль о том, что Леманн назвал Испанию «командой детей»: «На поле будет видно, насколько мы маленькие и неопытные»

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, что думает о словах немецкого вратаря Йенса Леманна, который назвал испанцев командой невысоких и неопытных детей.

«Ну, мы уже сказали, что все эти вещи помогают нам выходить на поле еще более мотивированными. В конце концов, что он еще может сказать? Он немец, он будет стараться помочь своей команде, но, в конце концов, на поле будет видно насколько мы маленькие и неопытные», — цитирует Ямаля Goal.

Сборные Испании и Германии встретятся в 1/4 финала Евро-2024. Матч между командами пройдет 5 июля и начнется в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В 2020 году победителем турнира стала сборная Италии.