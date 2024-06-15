Ямаль — первый 16-летний в истории Евро

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль, вышедший в стартовом составе на игру с Хорватией, стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы.

Хавбек «Барселоны», которому в субботу исполнилось 16 лет и 338 дней, отобрал рекорд турнира у поляка Каспера Козловски, дебютировавшего три года назад в возрасте 17 лет и 247 дней. Тройку замыкает англичанин Джуд Беллингем — 17 лет 349 дней.

Самые молодые игроки в истории чемпионатов Европы: