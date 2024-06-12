Ямаль: «Это мечта — сыграть на своем первом чемпионате Европы»

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о своих ощущениях в преддверии чемпионата Европы по футболу.

«Я очень счастлив. Это мечта — сыграть на своем первом чемпионате Европы. Я постараюсь сделать его самым особенным в своей жизни», — приводит AS слова Ямаля.

16-летний футболист также ответил на вопрос, оказывает ли на него давление тот факт, что он может стать самым молодым игроком в истории Евро.

«Нет. В конце концов, я играю за «Барселону», а это одна из команд, где на тебя давят больше всего. Что тебе нужно делать, так это стараться получать удовольствие», — добавил полузащитник.

Ранее Ямаль рассказал, что взял с собой домашнее задание и будет делать уроки во время проведения турнира.

Сборная Испании сыграет на Евро-2024 в группе B. Ее соперниками станут Хорватия (15 июня), Италия (20 июня) и Албания (24 июня).