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Сегодня, 01:31

Ямаль — о первом голе за сборную Испании: «Просто ударил так, как подсказывала мне интуиция»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль после победы над Грузией (7:1) в матче отборочного турнира Евро-2024 отметил, что чувствовал себя уверенно.

«Чувствовал себя уверенно с самого начала. Я вышел на поле в конце первого тайма и играл до самого конца. Чувствовал себя комфортно и был доволен всем. Нико все подготовил. Он вывел меня один на один с вратарем, и я просто ударил так, как подсказывала мне интуиция. Вот и все», — цитирует пресс-служба УЕФА Ямаля.

Ямаль стал самым молодым футболистом, который сыграл за основную сборную Испании, а также самым молодым автором гола за европейскую сборную за последние 117 лет?.

Футболисты сборной Испании празднуют гол в&nbsp;ворота сборной Грузии. Испания унизила Грузию. 16-летний Ямаль затмил Хвичу, у Мораты — хет-трик
Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2036382--georgia-vs-spain/
Ламин Ямаль
Футбол
Сборная Испании по футболу
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