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Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль после победы над Грузией (7:1) в матче отборочного турнира Евро-2024 отметил, что чувствовал себя уверенно.
«Чувствовал себя уверенно с самого начала. Я вышел на поле в конце первого тайма и играл до самого конца. Чувствовал себя комфортно и был доволен всем. Нико все подготовил. Он вывел меня один на один с вратарем, и я просто ударил так, как подсказывала мне интуиция. Вот и все», — цитирует пресс-служба УЕФА Ямаля.
Ямаль стал самым молодым футболистом, который сыграл за основную сборную Испании, а также самым молодым автором гола за европейскую сборную за последние 117 лет?.