Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 04:22

Ямаль повторил достижение Криштиану Роналду на чемпионатах Европы

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Ламин Ямаль.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль сделал две результативные передачи в матче 1/8 финала Евро-2024 против Грузии (4:1).

16-летний испанец стал первым с 2004 года футболистом младше 20 лет, сделавшим два голевых паса в одной игре на чемпионате Европы. Предыдущим игроком, которому покорялось это достижение, был португальский форвард Криштиану Роналду.

Также Ямаль стал самым молодым футболистом в истории Евро, которому удалось сделать голевую передачу в матче плей-офф турнира.

Сборная Испании в четвертьфинале чемпионата Европы-2024 сыграет против Германии. Матч пройдет в пятницу, 5 июля и начнется в 19.00 (мск).

Криштиану Роналду
Ламин Ямаль
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Португалии по футболу
0
Читайте также
Вратарь «Флориды» Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде
Загитова приняла участие в VK Fest в Санкт-Петербурге
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
«Монреаль» утащит Демидова, «Торонто» - вратаря «Ак Барса», а в Казань едет канадский чемпион? Главные трансферные новости КХЛ на 29 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Евро 2024: расписание матчей и где смотреть трансляции игр плей-офф 1 июля
Капитан сборной Грузии Кашия: «Мы гордимся тем, как представили страну на первом крупном для нее турнире»
Полузащитник сборной Грузии Кочорашвили о вылете с Евро-2024: «Мы вернемся и станем сильнее»
Де ла Фуэнте о победе Испании над Грузией: «После первого тайма попросил игроков успокоиться»
Испания — Грузия: видеообзор матча 1/8 финала Евро-2024
Англию выбьет Якин, а битва Испании и Германии станет скрытым финалом Евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Капитан сборной Грузии Кашия: «Мы гордимся тем, как представили страну на первом крупном для нее турнире»

Евро 2024: расписание матчей и где смотреть трансляции игр плей-офф 1 июля