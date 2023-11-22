Яннидис: «Для меня у этой ничьи с Францией горький привкус»

Нападающий сборной Греции Фотис Яннидис прокомментировал ничью с Францией (2:2) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Для меня у этого результата горький привкус. После того, как мы повели, казалось, все у нас под контролем. Однако сборная Франции сравняла счет. Так или иначе, все четыре гола получились великолепными», — цитирует пресс-служба УЕФА Яннидиса.

Сборная Франции финишировалана на первом месте в группе B, набрав 22 очка. Греки заняли 3-е место и сыграют в стыках. Игры плей-офф пройдут в марте 2024 года.