Янжа — о своем голе в ворота Дании: «Я просто закрыл глаза и ударил со всей силы»

Защитник сборной Словении Эрик Янжа подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Дании (1:1).

«Мы знали, что это будет тяжелый матч. У нас были некоторые проблемы в первом тайме, но позже нам удалось собраться и добиться этой ничьей. Когда мяч пришел ко мне, я просто закрыл глаза и ударил со всей силы. Вскоре нас ждет еще один трудный матч, но путь у нас открыт», — приводит слова Янжи официальный сайт УЕФА.

В следующем матче Словения в группе C 20 июня сыграет с Сербией, Дания в этот же день встретится с Англией.