Йевтич рассказал, что будет болеть за Сербию и Швейцарию на Евро-2024

Бывший полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич рассказал, за какие сборные он будет болеть на чемпионате Европы-2024. У Йевтича есть сербское и швейцарское гражданство.

«На Евро-2024 сыграют и Сербия, и Швейцария, за кого будешь болеть? Если вылетит одна команда, то я буду болеть за другую (смеется). А если серьезно, то для меня это всегда хороший шанс, потому что есть возможность болеть сразу за две команды», — приводит слова Йевтича Metaratings.ru.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. На групповом этапе турнира швейцарская сборная сыграет с Германией, Венгрией и Шотландией (группа А). Сербия попала в группу С и встретится со сборными Дании, Англии и Словении.