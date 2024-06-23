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Сегодня, 00:32

Йордэнеску — о поражении Румынии от Бельгии: «Мы не сдавались, боролись, но было очень тяжело»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йордэнеску поделился мыслями после поражения команды от Бельгии в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 (0:2).

«Бельгия — качественная команда, они обладают скоростью, взрывной силой, мощью. Они кандидаты на завоевание титула. Мы не сдавались, боролись, но было очень тяжело. Во втором тайме мы выглядели лучше. Если бы нам повезло, мы могли бы получить очко. У нас были шансы сравнять счет. Мы отлично начали турнир, теперь посмотрим, как справимся с трудностями. Нам нужны сплоченность и единство», — приводит пресс-служба УЕФА слова Йордэнеску.

Румыния (3 очка) сохраняет первое место в группе Е. Бельгия набрала такое же количество баллов и вышла на второе место в турнирной таблице.

В заключительном туре группового турнира бельгийцы сыграют против Украины, а румынская команда встретится со Словакией.

Футбол
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Румынии по футболу
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