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Сегодня, 17:10

Йордэнеску: «Румыния выйдет из группы. Уверен, наше путешествие на этом не закончится»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йордэнеску поделился мыслями в преддверии заключительного матча группового турнира Евро-2024 против Словакии.

Встреча пройдет в среду, 26 июня, на стадионе «Франкфурт Арена» и начнется в 19.00 по московскому времени.

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«Это исторический момент для сборной. На данный момент это величайший момент в нашей карьере, и мы чувствуем ответственность за это. Наша команда самобытна. Мы заново обрели свой дух, и болельщики это видели. В итоге получилось нечто невероятное. Мы выйдем из группы. Я уверен, что наше путешествие на этом не закончится», — цитирует Йордэнэску пресс-служба УЕФА.

Все команды в группе Е после двух матчей набрали по три очка. Однако Румыния при разнице мячей 3-2 находится на первой строчке. Сборная Словакии располагается на третьей позиции.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. На данный момент в плей-офф вышли Испания, Германия, Дания, Португалия, Австрия, Англия, Швейцария и Италия.

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Евро-2024
Сборная Румынии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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