Йордэнеску — о победе над Украиной: «Фантастическая игра сборной Румынии»

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йордэнеску подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Украины (3:0).

«Я хотел бы поблагодарить каждого румына во всем мире. Я знаю, что они были с нами сегодня. Это была фантастическая игра моей команды. Если у вас были какие-то сомнения, думаю, теперь вы можете мне поверить: это отличная команда. Поздравляем ребят. Это просто невероятно», — приводит слова Йордэнеску официальный сайт УЕФА.

В следующем матча Румыния 22 июня встретится с Бельгией, Украина 21 июня сыграет со Словакией.