Йович — о ничьей Сербии со Словенией: «Это самый справедливый результат»

Форвард сборной Сербии Лука Йович подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Словении (1:1).

«Удивительно забить такой гол, но я бы легко обменял его на победу. Рад, что мы заработали первое очко и удержались в игре. Теперь наши головы высоко подняты и полностью сосредоточены на матче с Данией! Словения была действительно хороша. Нам было очень тяжело с ними справиться, но это самый справедливый результат», — приводит слова Йовича официальный сайт УЕФА.

Йович отличился на последних секундах, забив с углового, и сравнял счет в этой встрече.

Словения с 2 очками занимает второе место в группе С. Сербия набрала первое очко на этом турнире и располагается на 4-й позиции.

В заключительном туре группового турнира словенцы сыграют против Англии, а сербы встретятся с Данией. Оба матча пройдут 25 июня.