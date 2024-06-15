Нагельсманн: «Главное, что сборная Германии забила много голов Шотландии»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над Шотландией (5:1) в матче чемпионата Европы-2024.

«Я бы согласился с таким результатом, если бы кто-то предложил мне его перед игрой. Первые 20 минут были очень хорошими. Шотландия проявила к нам уважение и, возможно, проявила его еще больше после того, как мы забили два первых гола. Первый гол, в частности, был очень хорошо разыгран. Забить было нелегко, потому что на пути мяча было много шотландцев. Главное, что мы забили много голов.

Мы сделали первый шаг и дальше постараемся выступать еще лучше. Мы сделаем все возможное, чтобы победить в Штутгарте. Завтра я дам игрокам отдохнуть, а в воскресенье мы начнем подготовку [к сборной Венгрии]. Команда дает мне много энергии – с этими игроками очень весело. Команда выступила очень хорошо, и я рад этому», – цитирует пресс-служба УЕФА Нагельманна.

В следующем матче группы А Германия 19 июня сыграет с Венгрией, Шотландия в этот же день встретится со Швейцарией.