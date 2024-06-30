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Сегодня, 01:56

Нагельсманн: «Футболисты сборной Германии начинают понимать, насколько они хороши»

Ана Горшкова
Корреспондент
Юлиан Нагельсманн.
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился эмоциями от выхода в четвертьфинал домашнего Евро-2024. В 1/8 финала команда обыграла Данию (2:0).

«Это была дикая игра! Первые 20 минут были лучшими на турнире, затем началась гроза, потом мы думали, что уступаем в счете, но в итоге вышли вперед. В первом тайме были моменты, когда в обороне Германия была нестабильна, и Эриксен находил пространства. После перерыва мы стали действовать гораздо лучше, и всегда приятно сыграть на ноль. Я горжусь командой. Они начинают понимать, насколько они хороши на самом деле», — приводит слова Нагельсманна сайт УЕФА.

Сборная Германии в четвертьфинале сыграет с победителем матча Испания — Грузия. Немцы дошли до 1/4 финала крупного турнира (Евро и ЧМ) впервые с 2016 года — тогда они стали полуфиналистами чемпионата Европы.

Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Дании по футболу
Юлиан Нагельсманн
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