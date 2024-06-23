Нагельсманн: «Швейцария лучший соперник в группе с точки зрения индивидуальных качеств»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился мнением о предстоящем матче со Швейцарией в 3-м туре группового турнира Евро-2024.

«На данный момент нет никаких планов по изменению состава. Я не принимаю во внимание риск получения желтых карточек, потому что полностью доверяю команде. Если кто-то из игроков окажется отстраненным, мы просто отправим на поле кого-то другого. Я думаю, что Мурат Якин (главный тренер сборной Швейцарии. — Прим. «СЭ») — хороший тренер, и мне нравится говорить с ним о футболе. Швейцария, вероятно, лучший соперник в этой группе с точки зрения индивидуальных качеств», — приводит слова Нагельсманна сайт УЕФА.

Матч Швейцария — Германия пройдет сегодня, 23 июня, во Франкфурте. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Немецкая сборная уже обеспечила себе выход в плей-офф Евро-2024. Швейцария находится на второй строчке с 4 баллами, Шотландия (1) — третья, а Венгрия (0) — четвертая.