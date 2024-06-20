Юльманн — о ничьей с Англией: «Дания провела хороший матч, в котором могла победить»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн подвел итоги матча группового турнира чемпионата Европы-2024 против Англии (1:1).

«Я не разочарован результатом, но было ясно, что в этом матче есть нечто большее. Мы играем так, как должна играть Дания. Вот какие мы есть. Мы играем с огнем и страстью. Мы провели хороший матч, в котором думали, что сможем победить. В матче против Англии игроки показали много экспрессии, огня и страсти. В этом матче мы находимся именно там, где нам нужно быть, где мы действовали на протяжении 90 минут», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.

После этого матча Англия с 4 очками занимает первое место в группе C, Дания с 2 очками — на третьей строчке.

В следующем матче Англия сыграет со Словенией, Дания встретится с Сербией. Обе игры пройдут 25 июня.