Юрген Клопп назвал главного фаворита чемпионата Европы-2024

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о главных претендентах на победу в чемпионате Европы-2024.

«Сейчас кажется, что Испания могла бы выиграть Евро. Германия и Франция тоже хороши, но Англия определенно будет лучше», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

На данный момент известны три четвертьфинальные пары Евро-2024: Испания — Грузия, Франция — Португалия и Англия — Швейцария. Действующим чемпионом турнира является национальная команда Италии, покинувшая нынешний турнир на стадии 1/8 финала.