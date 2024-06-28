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Сегодня, 01:00

Семин о групповом турнире Евро: «Уровень футбола был очень высок»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил уровень футбола на чемпионате Европы-2024 в Германии.

«Групповой этап был хорош. Было много матчей, они все были достаточно интересные. Я думаю, что команды, которые прошли дальше, это закономерное явление. Они были лучше на самом деле, лучше подготовлены. На каждой игре было большое количество зрителей, полный стадион. Поэтому уровень футбола был очень высок», — приводит слова Семина «Евро-Футбол.Ру».

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Евро-2024
Юрий Семин
Чемпионат Европы по футболу
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