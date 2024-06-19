Семин — о первом туре Евро-2024: «Больше всего понравились Испания и Германия»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матчей первого тура группового турнира Евро-2024.

«В первом туре больше всего понравилась Испания и Германия. У них очень хорошее техническое исполнение, футболисты в хороших кондициях и они показывают отличную организацию игры», — сказал Семин «СЭ».

Германия и Испания находятся на первом месте в своих группах по итогам первого тура, набрав по 3 очка. 19 июня сборная Германии проведет матч второго круга группового турнира Евро-2024 против Венгрии. Испания встретится со сборной Италии 20 июня.

Александр Абустин