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Сегодня, 09:05

Семин — о феномене главного тренера сборной Испании: «Де ла Фуэнте — испанский Игнатьев? Согласен!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Легендарный российский тренер Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» порассуждал о главном тренере сборной Испании Луисе де ла Фуэнте.

— Этот чемпионат запомнился и тренерскими идеями, — сказал Семин. — Если честно, перед началом Евро мне казалось, что линия атаки у испанцев чересчур молодая. Но Луис де ла Фуэнте не побоялся сделать ставку на этих ребят. Почему? Потому что он их хорошо знал по работе с юношескими и молодежной сборными. Становился с ними чемпионом Европы в разных возрастах. А опыта и мудрости им добавлял из полузащиты Родри, выдающийся игрок — наверное, такого опорного полузащитника еще не было. И Карвахаль с Начо, которые в своей клубной карьере выиграли всё. Таким образом, сложился баланс. И у де ла Фуэнте ведь небольшая клубная практика, он больше работал со сборными. О нем и говорили: «Юношеский тренер».

— Испанский Борис Игнатьев.

— Правильно! Потому что ни у кого в истории нашего футбола не было такого количества игроков юношеских и молодежной сборных, которые дошли до первой, как у Игнатьева. А в Испании — у де ла Фуэнте.

— Жалко, что у Бориса Петровича в национальной команде не получилось так, как в юношеских и молодежных. И как у де ла Фуэнте.

— Да, к сожалению. Если возвращаться к испанцам, то надо отдать должное руководителям федерации, тем, кто назначил де ла Фуэнте. Эти люди хорошо знают футбол, потому что понимали: настала пора смены поколений, и кому еще ее проводить, если не человеку, который так хорошо всех этих молодых игроков знает?

Сборная Испании выиграла Евро-2024. «Ну какой же скучный Евро? Посмотрите на Испанию. Это же чудо!» Интервью Юрия Семина

Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
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