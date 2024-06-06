Семин — о Роналду: «Он еще достаточно хорош, чтобы выступать за сборную»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал вызов нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в сборную Португалии на чемпионат Европы-2024.

«Он сохранил все свои лучшие физические и ментальные качества. Он в хороших кондициях, хорошо ускоряется, забивает. Думаю, его явно брали не просто так, из-за его имени. На мой взгляд, он еще достаточно хорош, чтобы выступать за свою сборную», — сказал Семин «СЭ».

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Португалии в группе F сыграет с Чехией, Грузией и Турцией.

Денис Сафронов