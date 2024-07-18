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Семин сравнил подходы Саутгейта и Саньоля: «У Англии и Грузии игроки слушали своих тренеров»

Семин сравнил подходы Саутгейта и Саньоля
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Легендарный тренер Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» сравнил принципы на Евро-2024 главных тренеров сборных Англии и Грузии — Гарета Саутгейта и Вилли Саньоля.

— Много споров об Англии и той манере, в которой она дошла до финала. Что скажете вы?

— Там топ-игроки. Но у меня есть объяснение, почему они не показали яркого футбола. На мой взгляд, физическое состояние у них было не лучшее. Потому что у них самый тяжелый чемпионат! Наибольшее количество напряженных матчей за сезон сыграли именно футболисты сборной Англии. Плюс те из других сборных, кто выступает в АПЛ. Не знаю, как Саутгейт организовал период подготовки к Евро — дал ли уставшим игрокам отдых или, наоборот, нагрузил их? Факт, что команда не бежала, не была достаточно резкой и агрессивной.

— Как относитесь к Гарету Саутгейту? (разговор был еще до известия об отставке главного тренера сборной Англии по собственному желанию. — Прим. И.Р.)

— Он целенаправленный тренер. Каждый видит футбол по-разному, и он поставил очень сильную игру в обороне. Сам Саутгейт был защитником и, наверное, лучше знает, как все строить сзади. От этого он и танцует.

Как тренеру ему везет больше, чем как игроку — тогда он не забил решающий послематчевый пенальти в полуфинале Евро-96. А теперь и серию со Швейцарией выиграл, и на 95-й минуте со Словакией Беллингем счет сравнял. Но это везение надо заработать. Футболисты соблюдают игровую дисциплину и выполняют ту задачу, которую ставит главный тренер. Может, команда немножко закрытая, но нет никакого хаоса, а есть игровая идея, которой игроки подчиняются. Очень похоже, что Саутгейт для них — авторитет.

То же скажу и про Грузию — игроки слушали тренера. Вилли Саньоль, как и Саутгейт, тоже был хорошим защитником. Он сделал большую работу! Заставить грузин всей командой обороняться очень тяжело. Думаю, француз — один из первых, кто смог это сделать. Поэтому они и прошли достаточно далеко. Оказалось, что и Хвича способен много и полезно обороняться по всей бровке!

Сборная Испании выиграла Евро-2024. «Ну какой же скучный Евро? Посмотрите на Испанию. Это же чудо!» Интервью Юрия Семина

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Грузии по футболу
Вилли Саньоль
Гарет Саутгейт
Юрий Семин
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