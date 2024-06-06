Жирков: «Думаю, что сборная России спокойно попала бы на чемпионат Европы-2024»

Экс-защитник ЦСКА, «Челси» и «Зенита» Юрий Жирков считает, что сборная России спокойно попала бы на чемпионат Европы-2024.

«Смог бы нынешний «Зенит» выйти из группы Лиги чемпионов? Трудно сказать. И плохая команда может показать хороший футбол и выйти из группы. Сложно сравнивать прошлые составы с нынешними. Но я думаю, что сборная России, например, спокойно попала бы на чемпионат Европы в Германии, если бы не дисквалификация. Сейчас туда попасть не было бы для нас проблемой», — цитирует «РБ Спорт» Жиркова.

Российские клубы и национальная сборная отстранены от международных турниров с февраля 2022 года по решению УЕФА и ФИФА.