Захарова резко отреагировала на появление во время матча Евро-2024 украинского флага с призывом к выборам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «СЭ» отреагировала на появление украинского флага с призывом к выборам на игре Евро-2024 между Словакией и Украиной (1:2).

«Смотрю на Вашингтон и поражаюсь: в Венесуэле американцы требуют проводить выборы чуть ни каждые полгода, а на Украине одни провели кое-как и больше не требуется. А почему? Потому что Зеленский управляется ими напрямую», — сказала Захарова «СЭ».

В матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 между сборными Словакии и Украины был замечен флаг Украины с надписью «Give us elections back!», что означает «Верните нам выборы!». Баннер провисел на трибуне до середины первого тайма, затем был убран.