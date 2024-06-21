Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 19:28

Захарова резко отреагировала на появление во время матча Евро-2024 украинского флага с призывом к выборам

Мария Захарова.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «СЭ» отреагировала на появление украинского флага с призывом к выборам на игре Евро-2024 между Словакией и Украиной (1:2).

«Смотрю на Вашингтон и поражаюсь: в Венесуэле американцы требуют проводить выборы чуть ни каждые полгода, а на Украине одни провели кое-как и больше не требуется. А почему? Потому что Зеленский управляется ими напрямую», — сказала Захарова «СЭ».

В матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 между сборными Словакии и Украины был замечен флаг Украины с надписью «Give us elections back!», что означает «Верните нам выборы!». Баннер провисел на трибуне до середины первого тайма, затем был убран.

Евро-2024
Сборная Словакии по футболу
Сборная Украины по футболу
14
Обсудить
Читайте также
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид играет в дырявых носках
Сербия ушла от поражения в матче Евро-2024 против Словении
Врач назвал наиболее опасные с точки зрения заражения ботулизмом продукты
Словакия – Украина, 21 июня 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 2-го тура группового этапа Евро-2024
Черногория и соседние страны из-за аварии оказались почти полностью обесточены
Политолог рассказал о последствиях вступления в ЕС для Украины и Молдавии
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Польша — Австрия: команды обменялись голами в первом тайме
«Это часть «культуры отмены». Посольство России в Германии осудило запрет флагов страны на Евро
Польша — Австрия: судья правильно не назначил пенальти в ворота австрийцев
Польша — Австрия: Пентек сравнял счет
Польша сравняла счет в матче Евро с Австрией: онлайн-трансляция
Посольство России в Германии раскритиковало запрет флагов страны на чемпионате Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Посольство России в Германии раскритиковало запрет флагов страны на чемпионате Европы

Польша — Австрия: Пентек сравнял счет