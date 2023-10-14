Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 12:25

Салихова: «Тедеско вывел Бельгию на Евро-2024, эксперты, критики и судейки — где вы?»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала досрочный выход сборной Бельгии на Евро-2024. Командой руководит Доменико Тедеско.

«С добрым утром, эксперты, критики и судейки, раздававшие желтые карточки. Тедеско вывел сборную Бельгии [на Евро] без де Брюйне. А Вы где все? Там же? Кто там про примитивный футбол рассказывал? Футбол прекрасен тем, что всех расставляет на свои места и каждый получает по заслугам», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Бельгия в матче 7-го тура квалификации Евро-2024 обыграла Австрию (3:2). Команда Тедеско набрала 16 очков и занимает первое в группе F. Бельгия, вместе с Францией и Португалией, досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы.

Криштиану Роналду и&nbsp;сборная Португалии вышли на&nbsp;Евро. Дубли Мбаппе и Роналду вывели Францию и Португалию на Евро, Тедеско едет на домашний турнир после победы над Рангником

38-летний Тедеско возглавляет национальную команду с февраля 2023 года. Специалист с 2019 по 2021 год был главный тренером «Спартака». Вместе с командой он выиграл серебряные медали чемпионата России-2020/21.

Источник: Metaratings
Сборная Бельгии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
Зарема Салихова
12
12
Читайте также
В Иране опровергли информацию о том, что форварду «Аль-Насра» Роналду грозит 99 ударов плетью
Рублев обыграл француза Умбера и вышел в полуфинал «мастерса» в Шанхае
Юрист предупредил о наказании за сбор краснокнижных грибов
В Новосибирске воспитателей детсада обвинили в избиении детей
Экс-президент Польши Валенса заявил о риске начала гражданской войны
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Отбор Евро 2024: Словения — Финляндия, Дания — Казахстан и другие матчи 14 октября