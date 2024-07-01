Богосовац: «В Сербии все были в шоке, что Эракович не попал в заявку на Евро»

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац поделился мнением об игроке «Спартака» Срджане Бабиче и футболисте «Зенита» Страхине Эраковиче.

«Для защитника поехать на чемпионат Европы — это хороший сигнал. Бабич свой шанс на турнире не получил. Тренер решает, кто будет играть, но мы все знаем, что Срджан — классный футболист. Когда встретимся с Бабичем, то, конечно, будем с ним общаться по результатам Сербии на чемпионате Европы.

Честно говоря, в Сербии все были в шоке, что Эракович не попал в заявку на Евро. Он стабильно играет в «Зените». В РПЛ много сербских игроков, и, конечно же, все следят за нашей игрой», — цитирует Богосаваца Metaratings.ru.

Сборная Сербии (2 очка) заняла последнее место в группе C на Евро-2024.