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Чемпионат Европы

Сегодня, 11:06

Богосовац: «В Сербии все были в шоке, что Эракович не попал в заявку на Евро»

Руслан Минаев
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Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац поделился мнением об игроке «Спартака» Срджане Бабиче и футболисте «Зенита» Страхине Эраковиче.

«Для защитника поехать на чемпионат Европы — это хороший сигнал. Бабич свой шанс на турнире не получил. Тренер решает, кто будет играть, но мы все знаем, что Срджан — классный футболист. Когда встретимся с Бабичем, то, конечно, будем с ним общаться по результатам Сербии на чемпионате Европы.

Честно говоря, в Сербии все были в шоке, что Эракович не попал в заявку на Евро. Он стабильно играет в «Зените». В РПЛ много сербских игроков, и, конечно же, все следят за нашей игрой», — цитирует Богосаваца Metaratings.ru.

Сборная Сербии (2 очка) заняла последнее место в группе C на Евро-2024.

Источник: Metaratings.ru
Евро-2024
Мирослав Богосавац
Срджан Бабич
Страхиня Эракович
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