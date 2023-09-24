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Сегодня, 11:54

Защитник «Химок» оценил шансы Казахстана пробиться на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Химок» Лев Скворцов порассуждал о шансах сборной Казахстана попасть на Евро-2024.

«Шансы выйти, конечно, есть. Нужно побеждать в следующих матчах, приложить максимум усилий и верить в себя, что мы можем этого добиться. Такое все-таки бывает не каждый день, поэтому к этим матчам нужно подойти очень ответственно. В нашей группе шансы есть у каждого, но нам нужно побеждать. Следующий выезд всё решит. Дай Бог, у нашей сборной все получится», — приводит слова Скворцова Legalbet.kz.

После 6 туров сборная Казахстана с 12 очками занимает четвертое место в группе H отборочного турнира Евро-2024.

В ближайшем матче Казахстан на выезде встретится с Данией. Игра пройдет 14 октября.

Источник: Legalbet.kz
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