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Сегодня, 09:40

Защитник «Оренбурга» Гойкович: «На Евро-2024 буду болеть за Хорватию и Сербию»

Руслан Минаев
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Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате Европы 2024 года.

«(Буду болеть) за сборные, которые рядом с Боснией — за Хорватию, Сербию. В Хорватии хорошо знаком со вторым вратарем Ивицей Ивушичем, мы вместе выступали за «Истру 1961». В Сербии знаю Бабича уже лет 10, мы с ним играли друг против друга еще в молодежных сборных. После кубкового матча со «Спартаком» общались, обменялись футболками», — цитирует боснийского защитника «РБ Спорт».

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Источник: РБ Спорт
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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