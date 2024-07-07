Защитник Англии Конса — о матче со Швейцарией: «Волшебный опыт. Это то, о чем я мечтал в детстве»

Защитник сборной Англии Эзри Конса прокомментировал победу над Швейцарией (1:1, пенальти — 5:3) в матче 1/4 финала Евро-2024.

«Это был волшебный опыт, то, о чем я мечтал в детстве, желая играть в таких матчах. Я благодарен главному тренеру за то, что он поставил меня в состав, и главное, что сегодня мы добились победы. Очень эмоциональная игра. Никогда не сомневался в играх сборной Англии, особенно в тех, кто исполнял удары в серии пенальти. Очень уверенно. Это то, над чем мы работаем уже довольно долгое время. Никогда не знаешь, выиграешь ли ты по пенальти или до этого не дойдет», — приводит слова игрока сайт УЕФА.

В полуфинале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Нидерландами.