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Сегодня, 01:47

Защитник сборной Англии Гехи: «Если мы хотим зайти на Евро как можно дальше, придется много страдать»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Защитник сборной Англии Марк Гехи (слева) против нападающего сборной Сербии Душана Влаховича.
Фото Reuters
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Защитник сборной Англии Марк Гехи прокомментировал победу над Сербией (1:0) в матче 1-го тура группы C на Евро-2024.

«Я очень доволен. Всегда трудно успешно стартовать на крупном турнире. Самым главным было добиться победы, и мы это сделали. Теперь нужно сфокусироваться на себе, продолжать идти вперед и выиграть следующий матч. Мне очень понравилось на стадионе, была прекрасная атмосфера. Я благодарен за то, что у меня есть шанс выходить на поле вместе с такими опытными футболистами. Благодаря им мне проще действовать на своей позиции. У нас отличная командная игра, прекрасно, что рядом со мной такие топ-профессионалы.
Если мы хотим зайти на этом Евро как можно дальше, придется много страдать, матч с Сербией стал для нас отличной проверкой. Мы получили хороший урок, и, надеюсь, сможем использовать его в следующих играх», — приводит BBC слова Гехи.

Сборная Англии возглавляет группу C с 3 очками. Во втором туре групповой стадии англичане встретятся с Данией (20 июня), в третьем — со Словенией (25 июня).

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Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Сербии по футболу
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