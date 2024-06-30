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Сегодня, 09:48

Защитник сборной Австрии Алаба рассказал о своей роли в команде

Виктория Кравченко
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Защитник сборной Австрии Давид Алаба из-за травмы не попал в заявку национальной команды на чемпионат Европы. Его пригласили в команду в качестве «неиграющего капитана».

«Я переживаю все так, будто сам нахожусь на поле. Мои ожидания от себя — помочь команде, насколько это возможно. Роль в команде не сильно поменялась, но разница в том, что меня сейчас нет на поле», — цитирует Алабу сайт УЕФА.

Сборная Австрии в 1/8 финала Евро-2024 сыграет против Турции. Матч состоится 2 июля в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена».

Давид Алаба
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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