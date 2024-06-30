Защитник сборной Дании Андерсон отреагировал на отмену гола в ворота Германии на Евро-2024

Защитник сборной Дании Йоаким Андерсон прокомментировал отмену гола в ворота Германии (0:2) в матче 1/8 финала Евро-2024.

«Это одни из самых диких минут в моей карьере. Забить такой важный гол в таком важном матче, а затем наблюдать, как все рушится у тебя на глазах... И то, что судья принял такое решение... Это безумие. Это и близко не пенальти», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

На 48-й минуте после просмотра видеоповтора главный арбитр матча Майкл Оливер отменил гол датчана Йоакима Андерсона из-за положения вне игры. Затем на 51-й минуте матча 1/8 финала Германия — Дания Оливер после подсказки ВАР назначил пенальти в ворота датчан из-за того, что Андерсен прервал передачу соперника кистью правой руки. Касание было определено с помощью датчиков в мяче.