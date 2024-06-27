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Сегодня, 19:10

Начо: «Мамардашвили проводит фантастический Евро, но мы забьем ему как можно больше»

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Защитник сборной Испании Начо Фернандес поделился мнением об игре голкипера национальной команды Грузии Георгия Мамардашвили на чемпионате Европы-2024.

«Мамардашвили — хороший вратарь. Он очень хорошо проявляет себя в ла лиге и проводит фантастический Евро. Это важный игрок для сборной Грузии. Но не волнуйтесь, мы забьем ему как можно больше голов и постараемся сделать так, чтобы у него был неудачный день», — цитирует Начо пресс-служба УЕФА.

Игра 1/8 финала Евро-2024 между Испанией и Грузией состоится в воскресенье, 30 воскресенье, в Кельне.

Ранее Грузия впервые в своей истории вышла из группы на чемпионате Европы.

Георгий Мамардашвили
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
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