Де Врей — о победе сборной Нидерландов над Турцией: «Это была битва»

Защитник сборной Нидерландов Стефан де Врей прокомментировал победу над Турцией (2:1) в 1/4 финала Евро-2024. Де Врей был признан лучшим игроком матча.

«Это действительно была битва. Иногда мы немного страдали, но хорошо справились и заслужили победу. Нидерланды должны были больше давить, потому что проигрывали 1:0. Турция не давала нам много пространства, но иногда нам удавалось его найти. Затем Мемфис сделал отличную передачу, и я пробил головой. Мы продолжали идти вперед, продолжали верить, и забили второй гол», — цитирует де Врея УЕФА.

Команда Рональда Кумана в полуфинале Евро-2024 сыграет против Англии. Встреча пройдет 10 июля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.