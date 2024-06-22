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Сегодня, 01:47

Ван Дейк о ничьей Нидерландов с Францией: «Я расстроен, но в то же время горжусь командой»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Вирджил ван Дейк.
Фото Reuters
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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал ничью с Францией (0:0) в матче 2-го тура группы D на Евро-2024.

«Я расстроен, но в то же время горжусь командой — парни сегодня отдали все силы на поле, особенно в защите, благодаря чему мы не пропустили. Очевидно, что Франция с таким составом способна создавать очень опасные моменты. Так и было, но мы четко продолжали обороняться.
Понятно, что следующий матч с Австрией будет сложным по ряду причин. Интенсивность будет очень высокой. Сейчас нужно отдохнуть, а затем проанализировать соперника и понять, где мы можем ему навредить. Сфокусируемся на этом», — приводит официальный сайт УЕФА слова ван Дейка.

Сборная Франции лидирует в группе D с 4 очками. Нидерланды также набрали 4 очка, но идут вторыми, уступая французам по дополнительным показателям.

В заключительном, третьем туре групповой стадии Евро-2024 Франция сыграет против Польши, а Нидерланды — против Австрии. Оба матча пройдут во вторник, 25 июня и начнутся в 19.00 (мск).

Вирджил ван Дейк
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
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