Защитник сборной Румынии Дрэгушин: «В матче со Словакией мы докажем, что заслуживаем выхода из группы»

Защитник сборной Румынии Раду Дрэгушин прокомментировал поражение от Бельгии (0:2) в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024.

«Это был сложный матч для нас. Нам противостояла топ-команда, топ-игроки. У нас были шансы забить, мы провели хороший второй тайм, но я не знаю, чего нам не хватило. Они показали более высокую эффективность, когда у них были шансы. Думаю, наша оборона должна была действовать более решительно, но в матче со Словакией мы докажем, что заслуживаем выхода из группы. Я очень верю в это. Мы сосредоточимся на нашей цели, мы все еще можем добиться того, чего хотим», — приводит слова защитника сайт УЕФА.

Румыния с 3 очками занимает первое место в группе Е. У Бельгии, Словакии и Украины такое же количество баллов.

В заключительном туре группового турнира Евро-2024 румынская команда встретится со Словакией, а бельгийцы сыграют против Украины. Оба матча пройдет 26 июня.