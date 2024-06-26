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Сегодня, 22:06

Шкриньяр — о выходе в плей-офф Евро-2024: «Словакия можем пройти дальше, чем 1/8 финала»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр прокомментировал ничью с Румынией (1:1) в заключительном туре группового турнира Евро-2024.

«Мы начали очень хорошо, забили красивый гол, потом они сравняли счет. После этого мы старались играть в атакующий футбол, и у нас было несколько шансов забить второй гол. Быть в числе 16 лучших команд — это здорово. Это достижение принадлежит болельщикам, они нам сегодня очень помогли. Словакия, конечно, можем пройти дальше, чем 1/8 финала. Именно поэтому мы здесь и сделаем все возможное, чтобы это произошло. Это футбол, и все может случиться», — приводит слова Шкриньяра сайт УЕФА.

Словакия, занявшее третье место в группе Е, на данный момент выходит на Испанию в 1/8 финала Евро-2024, но также команда может сыграть с Англией, в случае, если третья команды из квартета F обгонит Венгрию.

Милан Шкриньяр
Евро-2024
Сборная Румынии по футболу
Сборная Словакии по футболу
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