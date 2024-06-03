Чернов: «Буду поддерживать сборную Сербии на Евро. Это братская страна»

Защитник «Спартака» и сборной России Никита Чернов заявил, что на предстоящем чемпионате Европы-2024 будет поддерживать сборную Сербии.

Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. На групповом этапе сербы сыграют против Англии, Словении и Дании.

— Будешь поддерживать Сербию на Евро?

— Конечно. Буду сборную поддерживать, там будет играть одноклубник Бабич. Также Сербия — это братская для нас страна, — сказал Чернов.

В первом туре сборная Сербии встретится с Англией. Матч состоится 16 июня в Гельзенкирхене.