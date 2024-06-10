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Сегодня, 12:12

Защитник «Спартака» и сборной Сербии Бабич назвал фаворитов Евро-2024

Виктория Кравченко
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Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич поделился мнением о предстоящем выступлении в составе национальной команды на Евро-2024.

«Мы должны представлять нашу страну. Делать это как можно лучше, играть шаг за шагом. Надеемся, что сможем выйти из группы.

Фавориты чемпионата для меня — Англия и Франция. С англичанами у нас в группе будет сложная первая игра, надеюсь, мы хорошо представим нашу страну. Как я уже говорил, Англия и Франция — главные фавориты всего Евро», — цитирует Бабича Metaratings.ru.

Сборная Сербии выступит на Евро-2024 в группе С со Словенией, с Данией и Англией. 

Источник: https://metaratings.ru/news/babich-russkie-budut-bolet-za-serbiyu-na-evro-2024-oni-vsegda-nas-podderzhivayut-371445/
Сборная Сербии по футболу
Срджан Бабич
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