Защитник «Спартака» и сборной Сербии Бабич назвал фаворитов Евро-2024

Сегодня, 12:12
Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич поделился мнением о предстоящем выступлении в составе национальной команды на Евро-2024.
«Мы должны представлять нашу страну. Делать это как можно лучше, играть шаг за шагом. Надеемся, что сможем выйти из группы.
Фавориты чемпионата для меня — Англия и Франция. С англичанами у нас в группе будет сложная первая игра, надеюсь, мы хорошо представим нашу страну. Как я уже говорил, Англия и Франция — главные фавориты всего Евро», — цитирует Бабича Metaratings.ru.
Сборная Сербии выступит на Евро-2024 в группе С со Словенией, с Данией и Англией.