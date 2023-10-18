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Сегодня, 00:38

Зайнутдинов: «У сборной Казахстана есть мечта выхода на Евро»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов прокомментировал победу над Финляндией (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2024. В этой встрече он оформил дубль.

«Первый тайм сложился очень сложным, у нас ничего не получалось на поле. В перерыве Магомед Мусаевич нашел нужные слова. Он очень сильно нас заряжает. У нас есть мечта выхода на Евро, поэтому мы не могли проиграть сегодня. Пока есть шансы, мы будем биться ради нашего герба.

Момент с пенальти? Асхат Тагыберген сказал мне бить самому. То, что обогнал Балтиева по количеству забитых голов за сборную? Руслан Тахирович обещал мне сводить в ресторан, поэтому, жду хороший ужин и вкусный шашлык (смеется). Лучше я отведу его в ресторан, все-таки, уважаю старших. Честно, в 18 лет я даже не мог мечтать о таком. Я горд, что выступаю за Казахстан. Для меня это большая честь. Момент с голом? Была какая-то «чуйка». Исламбек Куат сказал мне идти на ближнюю штангу. По-началу, должен был туда идти Куат. Матч сборных Северной Ирландии и Словении? Я точно буду смотреть эту игру, однако остальные ребята сегодня ночью вылетают домой, в Астану. Я же планирую вылететь в Стамбул только завтра», – цитирует Meta-ratings.kz Зайнутдинова.

Казахстан с 15 очками поднялся на третье место в группе H после 8 матчей. Финляндия (12 очков) опустилась на четвертую строчку.

Источник: https://meta-ratings.kz/news/bakhtier-zainutdinov-o-pobede-nad-sbornoi-finlyandii-est-mechta-vykhoda-na-evro-poetomu-my-ne-mogli-proigrat-segodnya-295990/
Бактиер Зайнутдинов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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