Зайнутдинов прокомментировал победу над Финляндией и статус лучшего бомбардира в истории сборной Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов высказался о победе над Финляндией (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2024.

Победу Казахстану принес дубль экс-полузащитника ЦСКА. Благодаря этим голам он с 14 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Всех с победой! Для меня честь побить рекорд Руслана Балтиева! Горд, что я с Казахстана и Тараза», — написал Зайнутдинов в соцсетях.

Казахстан с 15 очками поднялся на третье место в группе H после 8 матчей. Финляндия (12 очков) опустилась на четвертую строчку.

В следующем матче сборная Казахстана на своем поле примет Сан-Марино, а Финляндия дома сыграет с Северной Ирландией. Обе игры пройдут 17 ноября.