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Сегодня, 19:07

Джанашия: «Испания не такая уж сильная команда. Грузины доказали, что крепкая сборная. У нас кровь горячая!»

Зарина Халимхонова
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Бывший нападающий сборной Грузии Заза Джанашия в комментарии для «СЭ» оценил шансы сборной Грузии на победу в матче 1/8 финала Евро-2024 против Испании.

«Удача всегда должна сопровождать, потому что это спорт. Мы все время должны бороться. Рассчитываю, что обязательно смогут отличиться против Испании Хвича Кварацхелия, Жорж Микаутадзе, Давид Давиташвили. У нас хорошие игроки, просто молодежный состав. Они все смогут! Для нас футболисты сборной Грузии уже герои, что смогли пробиться. Но чем больше туров пройдешь, тем лучше. Испания не такая уж сильная команда. Грузины доказали, что мы тоже сильная сборная. Потому что у нас кровь горячая!» — сказал Джанашия «СЭ».

Сборная Грузии набрала 4 очка в группе F и вышла в плей-офф с третьего места. В 1/8 финала чемпионата Европы соперником грузинской команды станет сборная Испании. Матч пройдет в воскресенье, 30 июня.

Заза Джанашия
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
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