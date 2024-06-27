Джанашия о победе Грузии: «Тренер португальцев сетует на судей? Да ладно?!»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия в интервью «СЭ» поделился мнением о сенсационной победе над Португалией (2:0).

— Все в порядке! Очень хорошо отметили этот успех и в Грузии, и в Москве, — подчеркнул Джанашия. — Все прекрасно. Едем дальше. (Смеется.)

— После ничьей с Чехией вы сказали: теперь обыграем Португалию. Тогда блефовали или действительно допускали, что все так удачно закончится?

— Ну я же тоже в футбол поиграл, есть какой-то опыт. Чутье сработало. (Улыбается.) Считаю, и с Турцией, и с Чехией нам не повезло, удача отвернулась. Когда-то фарт должен был вернуться!

— То есть дело исключительно в удаче?

— Нет, конечно! Не только. Парни сыграли здорово, просто великолепно! Абсолютно заслуженная победа. К пацанам вообще никаких вопросов. Шикарный матч, шикарный! Они показали, что умеют играть в футбол и не проседают перед авторитетами. Разве кто-то может сейчас сказать, что результат не закономерен? Нет! Все по делу!

— Главный тренер португальцев считает, что ВАР работал как-то непоследовательно и что можно было ставить пенальти в ворота грузин за фол на Роналду.

— Да ладно?! Ну хорош уже. Просто он ищет какие-то оправдания. Такое в футболе не редкость. Понятно, что он не ожидал такого исхода. Тренер ищет, за что можно зацепиться...

— Судейство было объективным?

— Ну, может быть, был там какой-то один момент. Не знаю... Надо разбираться. А в остальном? Что показал соперник? Да, португальцы нанесли больше ударов, а какой счет? Мамардашвили летал по углам, не дал им вообще ни единого шанса.