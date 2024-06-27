Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 15:45

Джанашия: «Хвича испанцам тоже забьет. А вот Роналду... Если только с пенальти»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Бывший нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия после победы Грузии над Португалии (2:0) в интервью «СЭ» сравнил Хвичу Кварацхелию и Криштиану Роналду.

— После игры с Чехией вы назвали Мамардашвили лучшим вратарем Европы.

— Слушайте, я всегда говорю правду. Что вижу, то и говорю! Остаюсь при своем мнении. В групповом турнире наш вратарь проявил себя лучше всех. Да и вообще меня очень радует, что матчи с участием Грузии смотреть интересно. Увлекательно. Эмоции, драйв! Все 90 минут — зрелище. Причем и против португальцев, и против чехов, и против турок. Мы уже точно запомнимся всем на этом Евро своим футболом!

— Лучший игрок в составе сборной Грузии?

— Да все проявили себя просто здорово! Даже те, кто сидел на скамейке. Единая команда. Да, Кварацхелия забил быстрый гол. Но это преимущество надо было еще удержать. А мы его еще и развили! Дело в психологии. Никто не хотел играть на отбой. Вышли раскрепощенными, свободными, сразу показали, на что способны.

— Хвича, получается, вчера превзошел Роналду?

— А вы опять же почитайте, что я недавно говорил (смеется). Я же сказал, что Хвича забьет в турнире больше, чем Роналду. Криштиану уже не тот, это очевидно. А Кварацхелия вчера показал себя во всей красе, сыграл в свою силу.

— Пока ваш прогноз сбывается.

— Так он и сбудется. Хвича забьет испанцам, упрочит преимущество в этом споре.

— А Криштиану, думаете, на Евро вообще не забьет?

— Ну... Сомневаюсь. С игры ему уже тяжело забить. Если только с пенальти.

Лука Гугешашвили, Хвича Кварацхелия и&nbsp;Георгий Мамардашвили. «Я же говорил, что Хвича забьет больше Роналду, а Мамардашвили — лучший вратарь Европы!» Джанашия — о победе Грузии
Заза Джанашия
Криштиану Роналду
Хвича Кварацхелия
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
7
Обсудить
Читайте также
Биография Елены Весниной: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и победительницы турниров «Большого шлема»
В Грузии устроили праздник после выхода сборной в плей-офф Евро-2024
Источник сообщил о трех погибших при сходе поезда в Коми
Грузия — чудо, Англия - главный позор, Сербия - сплошное разочарование. Чем запомнился групповой этап Евро-2024
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
В Госдуме назвали слова Бастрыкина о «Государственной дуре» оскорбляющими народ
Популярное видео
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Монтелла: «Следующая цель сборной Турции — выход в четвертьфинал Евро-2024»
Булыкин оценил выход сборной Грузии в плей-офф Евро-2024
Грузия пишет историю, первый гол Мбаппе, разочаровавшая Сербия и еще семь событий третьего тура Евро-2024
Австрия — Турция: дата и время начала матча 1/8 финала Евро-2024 и где смотреть игру
Бушманов объяснил, благодаря чему Грузия смогла пробиться в плей-офф Евро-2024
Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Грузия даст бой Испании»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Джанашия — о победе Грузии: «Тренер португальцев сетует на судей? Да ладно?!»

Маттеус: «Марадона, Месси, а теперь Ямаль или Мусиала»