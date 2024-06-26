Дания сыграет с Германией в 1/8 финала, Хорватия лишилась шансов на попадание в плей-офф

В матчах третьего тура группы C Англия сыграла вничью со Словенией (0:0), а Дания — с Сербией (0:0).

Англия заняла первое место в группе. Теперь в 1/8 финала она встретится либо с третьей команды группы Е (той самой, где у всех по три очка), либо с Нидерландами.

Дания — вторая. При этом у нее до определенного момента в матче были абсолютно идентичные показатели со Словенией во всем, вплоть до количества желтых карточек, где «преимущество» балканцев окончательно установил Яка Бийол За счет него датчане выше. Но не факт, что они этому факту чересчур рады — в 1/8 финала они попадают на Германию.

Словенцы заняли третье место и выходят в плей-офф. Варианты в первом раунде — либо Португалия, либо победитель группы Е. Где у всех команд по три очка, и предсказать соперника на данном этапе проблематично.

Однозначно в плей-офф уже не попадет сборная Хорватии. В лучшем случае в рейтинге третьих команд она будет пятой.